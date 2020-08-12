【亂世買金】分析：大環境撐金價　未來數個月仍看漲

黃金價格近來疫狂飆升，隨着新冠肺炎疫苖有新進展，市場避險需求降溫，國際金價周二(11日)顯著回落，周三(12日)仍偏軟，現貨金現報每安士1,899美元，跌0.65%。不過，分析師指出，疫苗開發及美國大選雖然會短期內改變金價走向，但未來幾個月仍有機會上揚，因為利好金價的大環境不會改變。

外媒報道，澳洲投資管理公司Datt Capital發表報告指出，金價在過去幾個月中從每安士1,400美元漲至2,075美元以上，勁升由多種大環境因素構成，包括政治與社會不確定性、超低利率、大規模負孳息率債券，以及無限量化寬鬆政策等。這些因素短期內不會改變，能繼續支撐金價。

該機構稱，這些綜合因素導致人們擔心經濟增長緩慢而通脹上升，這種情況在各種經濟體中會愈來愈普遍。此外，通縮也是有可能的，儘管全球範圍實行量寬，仍有可能發生主權違約。惟不管是哪種情況，都對黃金投資者相當有利。

報告補充，低利率環境成為推升金價的主因之一，如果利率較高，如在5厘以上，持有黃金將面臨非常明顯的機會成本，但當前的低利率環境將會大大提高持有黃金的意願。

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