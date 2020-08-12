【全球攬炒】英國經濟收縮20.4%　幅度為歐洲最大

財經媒體彭博報道，在冠狀病毒防疫封鎖期間，英國經濟遭受了比任何其他歐洲主要國家都要嚴重的打擊，於第二季度收縮20.4%，從而將引發對於政府應對大流行病行動的更多疑問。

繼今年頭三個月收縮2.2%之後，經濟出現了這創紀錄的下滑，萎縮幅度比美國還要大，並正式將英國推入2009年以來的首次衰退。而且周二(11日)的報告顯示，仍有逾百萬人失業。

英國牛津大學經濟學家Linda Yueh表示，即使英國經濟陷入衰退是預期之中，但「看到經濟中所有行業GDP的衰退規模仍令人感到震驚」。

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