鴻海上季利潤超預期　疫情刺激Apple產品需求

財經媒體彭博報道，蘋果公司(Apple Inc.)主要合作夥伴鴻海精密公布的利潤超出預期，此前疫情封鎖提振了旗艦部門組裝的iPad和MacBook需求。

這家台灣公司公布，截至6月的季度實現淨利潤229億元台幣(約60億港元)，分析師平均預期為181億元台幣。彭博根據此前報告的月度收入數據計算得出的結果顯示，收入為1.13萬億元台幣，較上年同期下降2.8%。

鴻海利潤從今年第一季度創紀錄的下降中反彈，原因是旗下工廠恢復生產，並且就地庇護訂單刺激了對家用電腦設備的需求。蘋果公司行政總裁庫克7月31日在報告季度收入超出預期後說，儘管蘋果公司關閉商店對iPhone的銷售造成壓力，但疫情大流行仍可能推動iPad和Mac的銷售。蘋果公司業務佔到鴻海收入的一半。

即使蘋果公司表現出色，但鴻海的其他客戶表現仍然不佳。香港上市附屬公司富智康集團在8月7日發布業績時表示，雖然華為的新手機在中國很受歡迎，但在美國實施制裁後在其他市場沒有達到預期。在中國和印度之間緊張局勢升級之際，另一個主要客戶小米在印度市場遭到強烈抵制。富智康集團上半年虧損1億美元。

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