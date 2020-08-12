新盤動向：帝御‧金灣料今將加價加推逾百伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣首兩輪銷售共賣出369伙，套現約17億元，平均成交呎價約14,237元，最高成交價728.84萬元，最高呎價則為19,163元。他透露，項目仍有9,000多個向隅客登記，今日(12日)有機會加推5號價單，佔整體20%即約123伙，之後不排除再加推單立，料下周末將進行第3輪銷售。

他指出，之前一直以疫情價推售，加推料會輕微加價，料加幅約2%。

另方面，他透露，項目會所提供各式設施，除了之前曾介紹的大型園林及泳池外，還包括24小時多功能健身室及空中瑜伽室。

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