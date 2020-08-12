沙田第一城交投急跌66%　兩房樓價跌至510萬

二手交投急跌，業主開始減價。美聯翁凱傑表示，沙田第一城本月暫時只錄6宗買賣，較上月同期錄18宗，下跌約66.7%。放盤業主叫價態度開始軟化，其中48座高層A室，實用面積284方呎，屬優質兩房單位，開價530萬港元，減至510萬元易主，呎價約17,958元。另一個37座中層同面積單位，開價達560萬元，累減50萬元後，同樣以510萬元易手。資料顯示，同面積單位上月最高售價曾達575萬元。

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