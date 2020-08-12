傳港中資銀行開始遵守美制裁中港官員措施　最少1間停開新戶

美國日前宣布制裁11名中港官員後，市場屢傳在港營運的銀行漸加強對客戶審查。財經媒體彭博最新引述消息人士透露，在香港營運銀行的中國大型國有銀行，亦正採取行動，以遵守美國對香港官員實施的制裁，從而保障銀行自身的美元融資渠道，以及接駁海外網絡的業務機會。

據悉，部分銀行經過美國進行的交易已被禁止，原先可立即處理的交易亦被叫停，現時需先經過內部合規部門的審批後，方可進行。

事實上，近日已傳出有美國銀行正採取行動，暫停受制裁官員有關的帳戶，亦有兩間主要的中資銀行，亦正根據其風險承受能力和合規要求，評估需要採取的措施。有分析認為，不在美國境內開展業務的銀行，只要不協助受制裁者進行與美元掛鈎的交易，便不會被指控。

儘管香港金融管理局已發出通告安撫銀行，指根據香港法例，美國制裁並不向本地銀行產生法律責任。不過，仍未能完全釋除銀行界疑慮，令銀行處理被制裁人士的業務交易時相當審慎，更有銀行合規部團隊「漏夜」研究操作細節及方案，以防誤踩地雷。銀行界預期，銀行加強對客戶審查或暫停帳戶的消息，未來會陸續傳出。

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