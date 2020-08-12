新盤動向：帝御‧金灣加推123個單位　平均呎價14745元

屯門上車新盤熱銷，發展商積極加推單位應市。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，剛加推全新5號價單，提供123個單位，實用面積185至547方呎，間隔開放式至兩房連儲物室。扣除最高折扣後，折實平均呎價14,745元，整體售價由299.9萬至741.5萬元，呎價介乎約12,795至20,629元。

價單顯示，是次部分單位料已大幅提價逾一成。其中新推出的第3座3樓單位01，實用面積547方呎，折實售價約736.8萬元，與7月22日推出的1號價單上，低一層3座2樓單位01的折實售價約656.3萬元比較，足足高出約12.3%。

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