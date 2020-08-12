有偈傾？傳中美本周對話　議題包括TikTok和微信等

財經媒體彭博報道，美國和中國的談判代表將在未來幾天討論雙方第一階段經濟貿易協議的落實情況，北京方面則推動將美國近期針對TikTok和微信等企業的措施列入議程。

了解雙方會談籌備情況的不肯具名人士說，最快可能本周舉行視頻會議，不過日期尚未敲定，將討論的主題之中，除了農產品採購和美元與人民幣匯率之外，中國官員還希望將美國總統特朗普以國家安全為由、可能禁止與這兩個應用程序的所有者開展業務往來納入其中。他們沒有說明中國希望就這些問題達到甚麼目標。

雙方在7個月前簽署協議，暫停了擾亂全球經濟的關稅戰，但對美國商品的採購遠遠落後於應有進度。冠狀病毒危機，以及中美在從技術安全到香港等各個領域的關係全面惡化，意味着貿易協議成為華盛頓和北京仍在合作的少數領域之一。

特朗普的最高經濟顧問庫德洛周二(11日)說：「我們正在接觸的一個領域就是貿易，它現在很好。」中國商務部和外交部沒有立即回應尋求評論的傳真。

特朗普的行政命令定於9月生效，其影響可能甚至超越針對電訊設備製造商華為的圍剿，因為那可能切斷世界上最大經濟體民眾之間的通訊聯絡。美國認為，中國應用收集美國公民的信息，帶來嚴重的國家安全風險，因為這些數據很容易被中國政府獲取。

同時由於大流行病的衝擊造成全球經濟崩潰，特朗普將疫情歸咎於中國，使得今年中國要採購逾1,700億美元美國商品的目標，到6月底時剛剛完成了近1/4。庫德洛周二淡化這一點，稱中國正在「大大」增加採購美國商品。

中國需要在下半年購買約1,300億美元的美國產品，才能信守1月份簽署的第一階段貿易協議。該協議規定，到2021年底，中國將在2017年的基礎上增購2,000億美元的美國商品和服務。

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