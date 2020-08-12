【市後重點睇】金價先跌後升　道期漲逾二百點

美匯指數報93.68，離岸人民幣(CNH)跌至6.9450，港匯報7.7503，美元兌日圓處106.81，歐元報1.1748，英鎊企1.3051。金價先跌後回升，高見1,949美元。布油報44.93美元，紐油見42.01美元。道指期貨升241點。

●市後關注點

-20:30美國7月消費物價指數(CPI)

-國泰航空中期大幅虧損98.65億元，不派息。

●【全球攬抄】

-俄羅斯第二季經濟收縮8.5%。

-澳洲第二季工資增長創紀錄新低。

-日本智庫料經濟需4年，才完全收復疫情失地。

-英國第二季經濟收縮20.4%，幅度為歐洲最大。

-南韓就業人口數連續5個月按年下跌。

●新西蘭維持利率不變，提高資產購買項目至千億紐元。

●美經濟陷困！經濟學家批評：特朗普行政命令「冇乜用」。

●美國制裁中港官員，傳國有銀行香港分行正採取行動。

●環聯：疫下「網絡釣魚」為最常見的網上詐騙手法。

●新冠肺炎：東芝首季銷售額按年大跌26%。

●軟銀成立資產管理公司，資本規模5.55億美元。

●A股強勢吸金！內地股民趁旺入市，非銀存款7月增幅5年最勁。

●中國經濟：

-深圳出招促消費，零售企業落戶可獲億元獎勵。

-上半內地液晶面板企業市佔全球居首。

-首7月快遞業務量逾400億件，按年增23%。

-5家國有銀行對個人房貸轉為LPR定價，本月25日生效。

●中金：Apple中國區下架微信機會細，手機銷售影響微。

●和黃醫藥擬就索凡替尼向FDA提交新藥上市申請。

●港交所：4隻A股槓桿及反向產品周二單日成交創新高。

●新盤動向：帝御．金灣料日內加價加推123伙。

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