【全球攬抄】南韓就業人口數連續5個月按年下跌

受新冠肺炎疫情影響，南韓經濟飽受衝擊，就業市場惡化。南韓公布，就業人口規模3月按年減少19.5萬人、4月少47.6萬人、5月少39.2萬人、6月少35.2萬人；至於7月就業人口持續下降，按年少27.7萬人。

當中，青年就業人口減幅規模最大。7月份，15至29歲青年就業人口驟減19.5萬人，青年人口就業率為42.7%。

南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基表示，青年就業市場持續不振，受疫情影響，市民減少外出和面對面交易，導致住宿餐飲及旅遊等行業工作崗位大幅減少。

他續稱，近期南韓持續暴雨，多地受災嚴重，也將對就業市場恢復造成一定影響。

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