別擔心滯脹！美銀：通脹預期升溫僅是聯儲局政策影響

財經媒體彭博報道，經常受到關注的美國通脹預期指標不斷上升，這可能主要反映的是聯儲局空前政策的影響，而不是滯漲可能再現。

利用名義和通膨掛鈎國債報價創建的通脹預期指標「損益平衡通脹率(Breakeven rate)」一直在上升。不過，美國遭受疫情重創的經濟增長前景仍然低迷，兩者的結合使得一些觀察人士擔心1970年代物價飛漲但增長低迷的局面會重演。

然而，美國銀行的策略師認為這次情況有所不同，並告訴客戶不要擔心滯脹。Bruno Braizinha和Olivia Lima表示，損益平衡通脹率的情況主要表明聯儲局成功鎖定了名義利率，並說服市場相信，央行未來幾年會將政策利率下限維持在零。

他們說：「名義孳息率相對受到約束，然而，實際孳息率有較高的自由度來反映不斷惡化的宏觀基本面，這可能導致了10年期損益平衡通脹率在一定程度上與通脹基本面脫鈎。」

在投資者準備迎接巨量債券發行之際，10年期美國國債名義孳息率雖然周二(11日)盤中創出6月以來最大升幅，但自7月1日以來一直保持在大約0.5至0.71厘的範圍內。它們受到約束的部分原因在於投資者認為，聯儲局不僅會將利率保持在低位，而且可能祭出增強前瞻指引或孳息率曲線控制等其他工具。

相比之下，10年期實際利率，即按通膨掛鈎美國國債衡量，本月跌至紀錄低位，8月6日觸及-1.12厘。在兩者的共同作用下，10年期損益平衡通脹率一度從3月份0.47%的低位飆升至1.65%。

Braizinha和Lima表示，聯儲局的超鴿派立場，繼續支持投資者圍繞非常規貨幣政策展開猜測，相比於滯脹理論，對央行的預期「也許能更好地解釋損益平衡通脹率最近的走勢」。

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