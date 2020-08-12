中資赴美上市！傳貝殼找房集資額達163億元
2020年08月12日 16:27
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財經媒體彭博引述消息人士指出，擁有騰訊控股(00700)和軟銀集團支持的中國網絡房地產平台貝殼找房，計劃將美國首次公開招股(IPO)價格定在指導區間之上，勢將集資21億美元(約163億港元)，或創自2018年3月以來，中資公司在美國最大規模的IPO。
消息人士說，貝殼告訴潛在投資者它計劃將美國IPO價格定在每股20美元。此前它在發售1.06億股美國預託股份，推介區間每股17至19美元。若按每股20美元計算，貝殼的估值為225億美元(約1,755億港元)。
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