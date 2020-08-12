中資赴美上市！傳貝殼找房集資額達163億元

消息人士說，貝殼告訴潛在投資者它計劃將美國IPO價格定在每股20美元。此前它在發售1.06億股美國預託股份，推介區間每股17至19美元。若按每股20美元計算，貝殼的估值為225億美元(約1,755億港元)。

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