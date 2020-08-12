新盤動向：澐灃大屋售1.8億 呎價逾3.5萬元
2020年08月12日 16:31
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獨立屋Magnum House外觀
豪宅新盤再錄大額交投。永泰地產(00369)等合作發展的沙田九肚澐灃，剛以招標形式沽出全馬場景獨立屋Magnum House，連私人車庫2個車位成交價1.8億港元，創出項目新高，呎價35,095元。
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該洋房實用面積5,129方呎，四房四套間隔，並有面積3,016方呎私人花園連泳池，亦設私人升降機。
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