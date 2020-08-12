中國聯通上半年多賺一成　不派息

集團表示，得益於移動業務發展策略的積極有效調整，公司移動業務發展質態逐步改善，第二季度移動用戶每用戶平均收入(ARPU)和移動服務收入已雙雙按季止跌回升，今年6月和7月進一步實現按年止跌回升。

上半年移動服務收入按年下降2.8%，降幅較2019年全年顯著收窄；移動出帳用戶總數達到3.1億戶；移動用戶ARPU按年提升0.2%；手機上網總流量增長23%，手機用戶月戶均數據流量達到約9.4GB。公司總體營銷費用大幅下降，特別是用戶發展成本，助力盈利能力持續提升。

上半年公司固網寬頻接入收入按年增長5.9%，達到219億元。固網寬頻用戶淨增240萬戶，總數達到8,588萬戶。融合業務在固網寬頻用戶中的滲透率達到60%，按年提升5個百分點。

上半年產業互聯網業務收入按年增長36%，達到227億元，佔整體服務收入比例提高至16%。其中ICT業務收入75億元，按年增長39%；IDC及雲計算業務收入達到121億元，按年增長29%；物聯網業務及大數據業務收入分別達到22億元和9億元，按年分別增長55%和67%。受創新業務和固網寬帶業務良好增長拉動，公司固網服務收入達到606億元，按年增長14%。

截至目前，公司5G用戶發展按計劃穩步推進。面向政企市場，公司聚焦工業互聯網、智慧城市、醫療健康等領域，打造多個5G燈塔項目，成功實現了5G應用商業化落地。加快孵化行業產品，做實「中國聯通5G應用創新聯盟」，積極推進行業生態建設和繁榮，助力未來創新增長。

下半年隨着5G技術、網絡、終端和應用的逐步成熟，公司將進一步深化開放合作，強化價值經營，積極發揮聯通5Gn獨特競爭優勢，以5G引領移動業務價值持續提升。

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