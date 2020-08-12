大反撲！金價低位勁彈逾80美元　再升至近1950美元

外國傳媒報道，國際金價周三(12日)在亞洲交易時段先跌後升，早段曾暴跌近30美元，最低見每安士1,863.15美元，在尾段則展開大反撲，由周三最低位反彈逾80美元，現報每安士1,947.44美元，逼近1,950美元大關。

回看現貨金價上周五(7日)最高觸及每安士2,075.15美元，創下歷史新高，但同時全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)也遭遇今年3月以來最大規模沽壓。CFRA Research的ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth指出，沒有哪個基金能永遠吸引資金，在2020年大量資金流入後，無可避免將面臨投資者獲利回吐。

不過，長期而言，多數分析師仍認為，金價存在進一步上升空間。Kitco資深市場分析師Jim Wyckoff指出，金價本周的調整不代表升勢結束，並表示金價極有可能上升，但市場將迎來正常而健康的修正。

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