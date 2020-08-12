暗示裁員？國泰CEO：無可避免要作出困難和必須決定
2020年08月12日 16:38
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國泰航空行政總裁鄧健榮
國泰航空(00293)截至今年6月底止全球員工共數目為3.3萬人，按半年減少約1,200人。行政總裁鄧健榮在業績會上被問到未來會否裁員，他直言公司在應對新冠肺炎疫情時，果斷和快速地做了截流措施，但每月淨現金流出仍然巨大，顯然節流措施仍不足夠，加上可見將來未見旅遊需求可以回復至正常狀況，未來「無可避免要作出困難和必須的決定」。
他指出，管理層正研究和檢討集團目前的營運模式和規模，需要盡快將財務回復至可持續的健康狀況，管理層會在今年第四季就該研究向董事局作出匯報，而目前要問該研究的結果屬言之尚早。
航空旅遊業一般在下半年表現會較上半年佳，不過主席賀以禮表示，目前情況極度多變，8月集團的客運運力僅是總運力的高單位數，9月也應該差不多，10月或會回復至雙位數，但短期情況仍然艱難，不預期下半年情況會較上半年好。
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