【fb直播】滙豐急彈 舊經濟股回歸先兆？
2020年08月12日 16:41
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中薇證券硏究部董事黃偉豪 (右)
港股周三(12日)先跌後升，重上25,000點關，高低波幅逾600點，收市升353點，報25,244點；大市有得升竟然要多謝隻滙豐控股(00005)，收市升近半成，報35.75元，為全日表現最好藍籌，莫非係舊經濟股回歸先兆？
備受關注的股王騰訊控股(00700)半年純利增逾兩成，收唔收貨？業績可否將局面扭轉？帶動科技板塊重拾動力？
美匯反彈，國際金價急跌！早前備受熱捧的黃金相關股顯著回吐，惟低位明顯有承接，唔通係上車好機會？現價溝貨又穩唔穩陣呢？
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