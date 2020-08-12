西營盤皇后酒店以3.1億元易手　較意向價低31%

新冠肺炎肆虐，香港旅遊業受到嚴重打擊，酒店物業價崩。據土地註冊處最新資料，港島西營盤皇后大道西199號全幢酒店，以3.1億港元易手，買家為萬達控股有限公司。該物業於今年5月透過代理行推出市場放售，當時意向價約4.5億元，即項目最新成交價低達31%。該酒店現名為皇后酒店，樓高23層，總建築面積約26,779方呎，設有40個房間，業主於2004年購入。

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