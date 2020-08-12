【股王業績】騰訊半年賺620億人幣增兩成　歐洲股價升

單計今年第二季收入1,149億元，高於市場預期1,124.4億元，錄得淨利潤331.1億元，亦高於市場估計272.9億元。截至今年6月，QQ與微信合併每月活躍用戶數目為12.1億，去年同期為11.33億。

業績公布後，騰訊於德國法蘭克福交易的預託證券做價上揚，目前折合約530.3港元，較香港周三(12日)收報520.5港元高1.8%。

集團表示，增值服務業務第二季收入按年增長35%至650.02億元。網絡遊戲收入增長40%至382.88億元。該項增長主要由包括《和平精英》及《王者榮耀》在內的國內遊戲及海外市場的智能手機遊戲的收入增加所推動，部分被個人電腦客戶端遊戲(如《地下城與勇士》及《穿越火線》)的收入減少所抵銷。第二季智能手機遊戲收入總額及個人電腦客戶端遊戲收入分別為359.88億元及109.12億元。社交網絡收入增長29%至267.14億元。該項增長主要由數碼內容服務包括HUYA Inc.(虎牙，自今年4月起作為附屬公司合併)直播服務的貢獻、音樂服務會員數增長以及遊戲虛擬道具銷售收入增長所推動。

金融科技及企業服務業務第二季收入按年增長30%至298.62億元。該項增長主要反映因日均交易量和單筆交易金額增加帶動商業支付收入的增長，理財平台收入的增長，以及因公有雲消耗量增多(尤其是互聯網服務及民生服務行業)帶動雲服務收入的增長。

網絡廣告業務第二季收入按年增長13%至185.52億元。社交及其他廣告收入增長27%至152.62億元。該項增長主要由於流量上升及價格較高的視頻廣告的佔比上升推動移動廣告聯盟收入增長，亦受惠於微信朋友圈因廣告庫存及曝光量增長而帶動收入的增加。媒體廣告收入下降25%至32.9億元。該減少主要反映充滿挑戰的宏觀環境下品牌廣告需求疲弱，以及部分內容製作及播放延遲導致騰訊視頻的廣告收入下降。

集團表示，收費增值服務帳戶數目按年增長20%至2.03億，主要來自視頻及音樂內容服務會員數的增長。視頻服務會員數目按年增長18%至1.14億，受益於自製國漫及電視劇，例如《鬥羅大陸第三季》、《龍嶺迷窟》及《傳聞中的陳芊芊》。騰訊音樂擴充了付費曲庫內容，音樂服務會員數目按年增長52%至4,700萬。

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