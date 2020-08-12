恆新豐控股發盈警
2020年08月12日 16:54
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恆新豐控股(01920)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月錄得綜合純利範圍在約1,000萬至1,200萬港元之間，而2019年同期錄得綜合純利約1,630萬元，主因是收益減少，這乃由於期內手頭項目大致竣工，以及整體建築成本增加，導致業務毛利率減少。由於爆發新冠肺炎致使施工進度延遲，分包成本因長期維持所需的施工現場人手的需要而增加。
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