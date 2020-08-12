中國平安披露旗下公司7個月保費收入

其中，中國平安財產保險保費收入1,682億元人民幣(下同)、中國平安人壽保險保費收入3,126億元、平安養老保險保費收入171億元，以及平安健康保險保費收入57.1億元，分別按年增11%、減少5%、增11%，以及增57%。

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