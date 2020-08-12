中國平安披露旗下公司7個月保費收入
2020年08月12日 16:57
東網電視更多新聞短片
中國平安(02318)公布，公司子公司於2020年1月1日至2020年7月31日期間的原保險合同保費收入。
其中，中國平安財產保險保費收入1,682億元人民幣(下同)、中國平安人壽保險保費收入3,126億元、平安養老保險保費收入171億元，以及平安健康保險保費收入57.1億元，分別按年增11%、減少5%、增11%，以及增57%。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！