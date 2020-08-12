有關虧損主要歸因於在報告期間2019冠狀病毒病大規模爆發及經濟下行的營商環境，以致貿易及供應鏈管理服務以及經營網上社交平台於報告期間的收益較2019年同期相比減少約百分之五十；及使用權資產及物業、廠房及設備約80萬美元的減值虧損所致。

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