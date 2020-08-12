證監會禁止通海前客戶主任陳耀庭重投業界18個月

香港證監會指，經調查後，中國通海證券前客戶主任陳耀庭違反證監會《操守準則》而禁止他重投業界，為期18個月，周三(12日)起至2022年2月11日止。

證監會調查發現，陳氏於2011年4月至2018年6月期間，在沒有事先取得一名客戶的書面授權的情況下，以委託形式於該客戶的帳戶進行約6,031項交易，涉及價值超過5.73億元的股份。而在過程中，陳氏亦沒有遵守通海證券有關委託帳戶的政策及程序。

證監會認為，陳氏沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，未能維護客戶的最佳利益。陳沒有就委託交易取得書面授權，令其僱主無法監察及監管有關帳戶的操作情況，亦剝奪了對客戶的保障，使其承受在其帳戶內進行未經授權交易的風險，客戶的利益因而受到損害。

證監會在決定紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括陳耀庭干犯失當行為的持續時間，以及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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