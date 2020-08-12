【全球攬炒】德14家大型企業向政府請求重組和援助

外國媒體報道，在向德國漢莎航空提供巨額貸款後，德國政府目前正評估向大型企業注入資金及參股的可能性，目前已有14家大型企業向該國請求重組和援助。

德國聯邦經濟部透露，其中大多數企業的相關審議尚處初始階段，不能就採取何種穩定措施提供更多確定信息。迄今已有約60家企業有意接受來自經濟穩定基金(WSF)的資助。

上述基金是德國聯邦政府於3月底設立，以幫助德國企業克服疫情帶來的困難，基金規模為6,000億歐元，可為企業提供貸款擔保或收購股份，其中1,000億歐元是專門用於國家對企業的參股。

德國聯邦政府早前已承諾向漢莎航空公司注資90億歐元。根據一項一籃子拯救企業計劃，遭疫情危機重創的大型企業將得到多種幫助和扶持，並獲准籌集自有資本，以及接受國家的無投票權參股。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020