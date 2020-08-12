燃油對沖勁蝕16億急飆13倍　國泰：不會改變政策

他解釋，有關政策目的是為了避免面對油價的波動，例如在油價快速上漲時，燃油成本雖然上升，但可以在燃油對沖合約上取得盈利以平衡，倒過來說也一樣。

財務總裁馬天偉表示，今年上半年燃油過度對沖18%。今年集團的燃油對沖合約行使價平均62美元，2021和2022年分別為56和46美元。行使價主要因應對油價的預測而訂定，所以2021和2122年的行使價已作出了調節，當中包括了集團預期燃油使用量減少。

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