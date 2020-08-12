國泰：成本控制不足仍「燒錢」 每月虧損達15億
2020年08月12日 17:49
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賀以禮(左)
今年5月市傳國泰航空(00293)會重組並取消「國泰港龍」的品牌，主席賀以禮沒有正面回應有關傳聞。他只表示，集團在6月時提出的資本重組計劃時已有談到，資本重組是維持集團繼續生存的第一步，並多謝股東和政府的支持。但資本重組和目前為止的成本控制措施仍不足夠，仍然「燒錢」，導致每月虧損額達15億元，顯然是不能持續發展的狀況，故更多的重組是必要的。
他重申，管理層正就營運模式和規模作出檢討，第4季度會向董事局報告，強調目前沒有就重組作出任何行動。
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