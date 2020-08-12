【全球攬炒】荷蘭銀行擬縮1/3投行業務　危及800個職位

財經媒體彭博報道，荷蘭銀行將把投資銀行業務縮減約1/3，並關閉在歐洲以外的貸款業務，試圖扭轉因疫情造成的市場混亂而受到重創的業務。

報道指，荷蘭銀行將停止在歐洲以外地區提供企業融資，並將完全退出貿易和大宗商品融資業務。隨着該行撤出目前吸引約45%客戶貸款的業務活動，未來3至年間可能會失去多達800個工作職位。鑑於市場動盪衝擊盈利，導致投銀部門出現大規模減值損失，行政總裁Robert Swaak加速了對荷蘭銀行投銀業務的評估。

事實上，許多歐洲銀行包括德意志銀行、法國興業銀行和法國巴黎銀行等，都在削減業務並重點聚焦投銀部門，從而減低成本並擺脫高風險業務。

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