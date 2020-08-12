人民幣速遞：在岸價重上6.94水平　市場憂風險加深

中美兩國緊張關係未見緩和迹象，惟人民幣匯價連續兩日上升，在岸人民幣(CNY)今日(12日)收市微漲61點子，報6.9458兌每美元，盤中最弱及最强分別為6.9573及9.9441；離岸人民幣(CNH)於亞洲時段收報6.9442，較昨日升36點子。

財經媒體彭博分析指出，中美貿易協議在11⽉3⽇美國大選之前破裂的可能性正上升，目前概率達到40%，因此人民幣匯價在目前6.95水平顯然太高。

分析續指，市場並未反映協議破裂憂慮，主要是人民幣基本面強勁，貿易流動不斷增強，經常帳保持盈餘，人民幣利差具有吸引力。短期來看，交易員預計將於8⽉中旬進行的第一階段貿易協議半年評估會順利完成。

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