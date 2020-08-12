永嘉集團預警半年虧損2.25億

儘管第二季於中國大陸市場的收益已部分恢復，惟高級時裝零售業務的毛利率因增加宣傳活動刺激顧客消費而下降。因此，此業務分部錄得經營虧損約4,700萬元，2019年則錄得經營溢利1.24億元。

另外，作為成本削減措施一部分，撤出e.dye業務產生一次性非現金減值約7,500萬元，令此業務分部錄得經營虧損約9,300萬元；及2020年初爆發疫情後實施封城及其他社交距離措施，令位於中國大陸的廠房須暫時停產。

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