永嘉集團預警半年虧損2.25億
2020年08月12日 18:28
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永嘉集團(03322)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月將錄得淨虧損約2.25億港元，而於2019年同期則錄得淨利潤3,700萬元，主因是高級時裝零售業務的收益減少34%至5.42億元，主要由於2020年第一季開始爆發疫情，令實體店舖暫時關閉，店舖人流減少及消費氣氛不振所致。
儘管第二季於中國大陸市場的收益已部分恢復，惟高級時裝零售業務的毛利率因增加宣傳活動刺激顧客消費而下降。因此，此業務分部錄得經營虧損約4,700萬元，2019年則錄得經營溢利1.24億元。
另外，作為成本削減措施一部分，撤出e.dye業務產生一次性非現金減值約7,500萬元，令此業務分部錄得經營虧損約9,300萬元；及2020年初爆發疫情後實施封城及其他社交距離措施，令位於中國大陸的廠房須暫時停產。
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