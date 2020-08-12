招商永隆3至12個月人幣存款年利率達2.5厘

招商永隆銀行推出快閃定期存款及一點通存款優惠，3至12個月存期的人民幣存款年利率達2.5厘。

該行全新或現有存戶透過手機應用程式以敍做定期存款，6個月存期存款年利率達2.5厘，起存門檻為10萬元人民幣。

另外，客戶透過「一點通」手機應用程式敍做3、9、12個月存期人民幣存款，年利率亦達2.5厘，起存門檻為10萬元人民幣。

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