澳洲樓價連跌3個月　料中期仍向下

新冠肺炎疫情全球爆發，澳洲樓價連續3個月出現下調，根據房地產諮詢公司CoreLogic數據，7月份澳洲樓價按月再跌約0.6%，8個主要城市以墨爾本及悉尼表現最差，按月跌價1.2%及0.9%。

其次珀斯、布里斯本樓價亦出現跌幅，分別較6月下跌約0.6%及0.4%。反觀坎培拉及阿德萊德，期內樓價出現約0.6%及0.1%增長。

該公司指出，隨着政府財政支緩措施將於10月逐步減少，還款假期亦將於明年3月底完結，估計樓市中期走勢仍會繼續向下。

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