祖龍娛樂料半年經調整淨利潤增加

該增長主要歸因於綜合遊戲發行及運營業務產生的收入增長，此乃主要由於2020年上半年現有遊戲增長，以及集團在海外市場推出的精選新款自主發行遊戲；及集團截至2019年12月31日止年度產生更多利潤的熱評遊戲，主要於2019年下半年推出。

根據國際財務報告準則的應用，公司預期期內虧損將按年增加不少於700%，主要歸因於可轉換可贖回優先股的公允價值變動所致。

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