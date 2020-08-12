【中美角力】聯通︰已制定應變方案 現時設備採購無礙
2020年08月12日 18:54
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
華府上周宣布開展「淨網行動」，誓將受中國公司及受中國影響的公司從美國互聯網上踢出去。中國聯通(00762)董事長王曉初表示，聯通暫時未收到美方要求退出的時間或方案，惟已經做好應變方案。
王曉初強調，聯通在美國的通訊業務規模不大，主要是中美兩國企業客戶往來所需的通訊服務，佔去年公司總收入僅約0.2%。然而，由於聯通拉丁美洲業務的網絡要經過美國，聯通已經為此制定調整方案。
王氏又稱，聯通過去在美經營多年一直接受美方的監管，與聯邦通訊委員會(FCC)及參議院一直合作關係良好，並通過對方的審查，可是華府依然執意把中國通訊公司從美國趕走。他表示︰「網絡是中立的，網絡是無辜的。我們還是認為中美(兩國)無論是政府還是民間都需要有溝通，網絡之間的溝通對全世界、各國人民都是有好處的」。
中美對抗另一「重頭戲」是封殺中國電訊設備商華為的晶片供應，華為晶片供應商台積電和中芯國際(00981)均已明示或暗示9月中開始不再出貨給華為。王曉初表示，現時聯通的設備供應還很正常，而公司是在國際範圍招標，對中興通訊(00763)、華為、愛立信或諾基亞都是開放的，按價格、質量、供貨狀況和售後服務總體研判採用哪家，現時採購中沒遇到任何問題。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！