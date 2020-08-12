【中美角力】聯通︰已制定應變方案　現時設備採購無礙

王曉初強調，聯通在美國的通訊業務規模不大，主要是中美兩國企業客戶往來所需的通訊服務，佔去年公司總收入僅約0.2%。然而，由於聯通拉丁美洲業務的網絡要經過美國，聯通已經為此制定調整方案。

王氏又稱，聯通過去在美經營多年一直接受美方的監管，與聯邦通訊委員會(FCC)及參議院一直合作關係良好，並通過對方的審查，可是華府依然執意把中國通訊公司從美國趕走。他表示︰「網絡是中立的，網絡是無辜的。我們還是認為中美(兩國)無論是政府還是民間都需要有溝通，網絡之間的溝通對全世界、各國人民都是有好處的」。

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