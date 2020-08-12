二手蝕讓潮！眀徳山4年貶值9%　逸瓏園輸56萬

二手市場爆發蝕讓潮。市場消息透露，西營盤眀徳山一個高層單位，實用面積410方呎，市傳以960萬元售出，呎價約23,415元。原業主持貨約4年，物業帳面貶值約9%。該盤由6月至今已錄至少3宗帳面損手個案。

美聯張詠思表示，西貢逸瓏園2座中高層H室，實用面積986方呎，套三房連儲物房及工人套間隔，獲同區客承接，成交價1,330萬元，呎價約13,489元。資料顯示，原業主於2016年1月以約1,386.12萬元買入，轉手帳面蝕約56.12萬元。

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