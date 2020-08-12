重返3年前！康怡花園減價50萬沽　低市價一成

藍籌屋苑樓價隨大市回落。中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園終錄本月首宗成交，單位為N座低層5室，實用面積616方呎，單位已交吉，兩星期前以1,050萬港元放售，議價後減價50萬元，以1,000萬元易手，呎價16,234元，較市價低一成。原業主於2008年以388萬元購入，轉手帳面獲利612萬元。

資料顯示，同座一個中低層同面積單位，2017年11月曾售1,084萬元，連同層數計算，是次做價重返3年前水平。

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