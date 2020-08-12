【業績解畫】聯通王曉初：受惠宅經濟　盈利能力迅速提速

王曉初又指，聯通在新冠肺炎疫情爆發初期便把握了居家辦公和網上學習等催生的固網需求急速增長，「迅速調整(逐)新增了一大塊收入，而且政府機構和企業市場也很成功」。

與此同時，聯通去年下半年開始，發展流動通訊業務規模不再以客量行先，盈利能力正迅速提速，預期流動通訊服務到今年10月增長就能由負轉正(即今年首9個月累計負增長，首10個月就轉正)。

聯通雖然說過今年5G上客目標是5,000萬戶，惟迄今卻從未披露過月度5G客量數字。王曉初解釋，5G客量定義可以是5G月費計劃參與人數、5G手機銷量、或用過5G網絡的人，惟聯通的立場是今年上半年5G網絡建設還不是很大，而是5G手機仍然偏貴，暫未適宜大舉宣傳，這對消費者較為負責。

不過，觀乎現在5G手機入場費已經降至每部1,500元人民幣(下同)左右，5G手機上個月銷量已經比4G手機多5成，推廣5G服務力度的時機較為成熟，5G上客速度可望隨着5G手機型號更多及售價下降而提速。他強調，聯通今年底會把5G客戶數量公布出來，而且「拍心口」謂︰聯通在5G市場的份額，一定會高過聯通在整體流動客戶的份額。公司力爭今年第3季尾便把可用5G基站數目從6月底的21萬個增至30萬個以上。

另外，業績通告顯示，聯通今年上半年現金及現金等價物減幅達86.01億元，比去年同期多逾2倍，其中「其他投資活動的現金流量」按年大增5.04倍至198.22億元。

財務總監朱可炳解釋，這是因為聯通下屬財務公司做了3個月定存，跟主要業務沒有甚麼關連，其實上半年現金流狀況還是很好。王曉初表示，這部分「講白了不是資本開支，而是資金運用，對盈利有正面影響，所以不用擔心」，聯通今年資本開支指引為維持在700億元，其中5G佔350億元或一半。

聯通上半年工業互聯網收入按年增長59.55億元或35.62%，這金額比服務收入增幅更大，換言之抵銷了其他通訊服務收入的下跌，而工業互聯網佔服務收入比重按年提升3.8個百分點至16.4%。王曉初表示，專線和光纜的毛利率比起整體要高，雲增值業務和專線對公司貢獻收入很大，下一步會專注擴大在大灣區、長三角和京津冀的業務。

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