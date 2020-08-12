虧損主要由於集團確認以購股權為基礎的付款支出約1,700萬元；按公平值計入損益之投資的已變現虧損淨額及未變現虧損淨額分別約1,100萬及200萬元；增加應收貸款及利息之信貸虧損撥備約600萬元；投資物業公平值變動產生之重估虧損約300萬元。

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