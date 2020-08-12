創科實業半年盈利增16%　每股派53港仙

期內，收入42.05億美元，按年上升12.8%。毛利率按年升40個基點至38%，連續12個上半年度錄得增長，主要是採取措施減低關稅影響，及調整產品組合和擴展產品類別等。

公司指，未來會持續擴張全球生產網絡，穩定地提升生產力，相信公司在下半年及未來數年，具備良好條件繼續改善財務表現。

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