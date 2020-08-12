創科實業半年盈利增16% 每股派53港仙
2020年08月12日 19:37
東網電視更多新聞短片
創科實業(00669)公布截至6月底止上半年盈利3.31億美元，按年增長16.33%，每股基本盈利18.14美仙，派中期股息每股53港仙(約6.82美仙)。
期內，收入42.05億美元，按年上升12.8%。毛利率按年升40個基點至38%，連續12個上半年度錄得增長，主要是採取措施減低關稅影響，及調整產品組合和擴展產品類別等。
公司指，未來會持續擴張全球生產網絡，穩定地提升生產力，相信公司在下半年及未來數年，具備良好條件繼續改善財務表現。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！