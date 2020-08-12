新城悅服務上半年利潤增長61% 不派息
2020年08月12日 19:38
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新城悅服務(01755)公布，截至2020年6月底止上半年淨利潤1.88億元人民幣(下同)，按年增長61.14%，每股基本盈利0.23元，不派中期股息。
期內，收入按年上升42.67%至12.21億元，其中物業管理服務收入佔比達43.3%，按年增長33.3%至5.29億元。截至6月底，在管面積約為7,120萬平方米，較2019年底增加約18.3%。
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