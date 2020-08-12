新城悅服務上半年利潤增長61%　不派息

期內，收入按年上升42.67%至12.21億元，其中物業管理服務收入佔比達43.3%，按年增長33.3%至5.29億元。截至6月底，在管面積約為7,120萬平方米，較2019年底增加約18.3%。

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