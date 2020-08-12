葵涌廣場地下連租約放盤意向價1380萬 回報逾3.5厘
2020年08月12日 20:02
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有地產商表示葵涌廣場地下連租約業主意向售價約1,380萬元。美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，本行獲委託代理葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A53A號舖連租約之放售事宜，舖位面積約531平方呎，折合呎價約2.6萬元，現租金回報高逾3.5厘。
而是次放售的物業位於商場地下，更能全方位吸盡人流，向來極受租客喜歡，現由網購公司承租，租金回報達3.5厘。
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