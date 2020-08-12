【全球攬炒】瑞典「佛系」抗疫　結果失業率飆至...

瑞典的溫和抗疫策略無疑是全球最「佛系」，也讓該國一度成為世界上新冠肺炎死亡率最高的國家之一，各界對此繼續激辯的同時，最新經濟數據表明，「佛系」無助經濟。

外國媒體報道，瑞典統計局數據顯示，第二季度當地失業率升至9.1%，按年增加2.1個百分點，失業人數為50.5萬，年輕人群體受影響嚴重。

統計局勞動力調查負責人表示，15歲至44歲年齡段的失業人數增加了，其中增幅最大的是15歲至24歲的年輕群體。

數據還顯示，第二季度就業人數為504.8萬，按年減少9.8萬，就業率為67%。

此前數據顯示，由於疫情導致出口和家庭消費下降，瑞典第二季度經濟按季萎縮8.6%，是40年來最大季度跌幅。

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