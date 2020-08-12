美威脅中資股除牌 華爾街大行恐賺少一大筆
2020年08月12日 20:21
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(Getty Images圖片)
Refinitiv資料顯示，華爾街大行今年以來協助中資企業包括電商京東等，在香港和美國進行首次公開招股(IPO)、售股活動及發行可換股債券等賺取了4.14億美元(約32.2億港元)費用，較去年多約24%，亦相當於整體收費總額43%，反映華府一旦要求中資企業除牌可能帶來很大衝擊。
當中，摩根士丹利和高盛對相關業務最為積極，今年以來分別賺取了1.51億美元和7,400萬美元費用。
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