大新銀行有員工確診 杏花邨分行關閉清潔消毒
2020年08月12日 20:27
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大新銀行(02356)公布，於今日(12日)獲悉杏花邨分行一名員工確診感染新冠肺炎，受影響分行已即時關閉以進行全面及徹底的清潔和消毒，並預定於8月25日重啓業務，其他分行及營業地點的運作未受影響。
該行將密切監察所有員工的健康狀況，已立即通知該分行的其他同事，並即時安排他們家居隔離14天。同時，該行正徹查並將儘快通知最近曾與該員工有緊密接觸的客戶。
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