新盤UPDATES：回應向隅客需求　發展商再加推單位

大型上車新盤開售反應理想，為回應向隅客需求，發展商再度加價加推單位應市，部署新一輪銷售攻勢。至於大額豪宅物業承接亦不俗，做價更屢創新高。

●帝御‧金灣料今將加價加推123伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣首兩輪銷售共賣出369伙，套現約17億元，平均成交呎價約14,237元，最高成交價728.84萬元，最高呎價則為19,163元。他透露，項目仍有9,000多個向隅客登記，周三(12日)有機會加推5號價單，佔整體20%即約123伙，之後不排除再加推單立，料下周末將進行第3輪銷售。

他指出，之前一直以疫情價推售，加推料會輕微加價，料加幅約2%。另方面，他透露，項目會所提供各式設施，除了之前曾介紹的大型園林及泳池外，還包括24小時多功能健身室及空中瑜伽室。

●帝御‧金灣加推平均呎價14745元 個別累積加價逾一成

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，剛加推全新5號價單，提供123個單位，實用面積185至547方呎，間隔開放式至兩房連儲物室。扣除最高折扣後，折實平均呎價14,745元，整體售價由299.9萬至741.5萬元，呎價介乎約12,795至20,629元。

價單顯示，是次部分單位料已大幅提價逾一成。其中新推出的第3座3樓單位01，實用面積547方呎，折實售價約736.8萬元，與7月22日推出的1號價單上，低一層3座2樓單位01的折實售價約656.3萬元比較，足足高出約12.3%。

●大手客兩日共斥資6680萬元購入意堤全層5伙

中原李偉寧表示，該行周二(11日)替一組買家購入愉景灣意堤4個單位，涉資4,599.6萬元，該組客戶今日再添食，購入同座同層A室，兩天內合共斥資約6,680萬元，大手連購全層5伙。上述買家為香港人，打算將單位作半自住半收租之用。

●澐灃大屋售1.8億 呎價逾3.5萬元

●家壹樓價逾700萬元單位交易告吹

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