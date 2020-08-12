新盤動向：大埔嘉熙再錄兩伙終止買賣合約
2020年08月12日 20:54
東網電視更多新聞短片
據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，再連錄兩宗交易告吹個案。其中7座17樓E單位，實用面積458方呎，原本於2018年6月以919.9萬港元售出，呎價20,085元。而10座9樓A室，實用面積463方呎，原於同期以877.5萬元獲買家承接，呎價18,952元，上述兩伙已剛列明為終止買賣合約。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！