真正「股王」！世界手套龍頭股價跑贏「宅經濟」

外國傳媒報道，疫情持續令防疫設備需求沒有減退迹象，馬來西亞手套製造商股價今年升勢驚人。花旗集團更表示，仍有75%上升空間。

報道指出，手套製造商股價表現優於許多「宅經濟」或防疫股及黃金，例如全球最大的手套製造商Top Glove股價今年已上漲超過4倍，另一家規模較小的對手Supermax Corp.更漲13倍。

花旗表示，由於疫情大流行帶動手套業的銷售和利潤空前增長，Top Glove和Kossan Rubber Industries在未來12個月中仍可再升約75%。Kossan Rubber年內已累漲約2.8倍。

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