新石文化發盈警
2020年08月12日 21:06
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半新股新石文化(01740)發盈警，預料截至6月底止上半年盈轉虧，蝕600萬至700萬元人民幣(下同)，2019年同期盈利約1,510萬元。
公司解釋，受新冠肺炎疫情影響，公司出任執行製作人或非執行製作人的電視劇，未能按既定播放時間於期內播放，導致收入大跌。另外，亦削減旗下宣傳和推廣活動，而未能與客戶就若干主要電視劇價格和播放時間表達成協議。以及若干客戶的貿易應收款項的賬齡較長，導致增加金融資產的減值撥備
該公司今年1月16日首掛，公開發售部分錄超購1,211倍。
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