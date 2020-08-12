公司解釋，受新冠肺炎疫情影響，公司出任執行製作人或非執行製作人的電視劇，未能按既定播放時間於期內播放，導致收入大跌。另外，亦削減旗下宣傳和推廣活動，而未能與客戶就若干主要電視劇價格和播放時間表達成協議。以及若干客戶的貿易應收款項的賬齡較長，導致增加金融資產的減值撥備

該公司今年1月16日首掛，公開發售部分錄超購1,211倍。

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