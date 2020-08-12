OPEC下調今年全球原油需求增長　前景續不明朗

石油輸出國組織(OPEC)預期，今年全球原油需求增長幅度將減少每日906萬桶，減幅較一個月前的預測的895萬桶多，並指出今年下半年原油和相關產品價格走勢，會繼續受到新一輪疫情和全球股市發展影響。

油價周三(12日)反覆向上，紐約期油最多升2.36%至每桶42.59美元；布蘭特期油最多升2.07%至45.42美元。

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