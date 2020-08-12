無現金社會提速！星1/3小販提供電子支付

外國傳媒報道，疫情肆虐令新加坡政府推動數碼轉型，過去2個月近2,000個市場及小販中心攤販加入電子支付行列。截至7月，累計共有5,400個攤販提供電子支付，約佔市場及小販中心攤販總數的1/3。政府目標是在2021年中前，所有攤販都採用統一的電子支付系統。

新加坡通訊及新聞部長易華仁周三(12日)在一間小販中心受訪時表示，愈來愈多攤販採用電子支付令人鼓舞。電子支付不僅讓交易更有效率，「也讓我們開始數碼化的過程，這是一種心態的轉變，如果我們能透過數碼方式來處理電子支付等基本事項，我認為我們未來可以做更多」。

為鼓勵採用電子支付，加入系統的攤販可獲得每個月300坡元(約1,694港元)的奬金，共可領取5個月，但前提是這5個月內每個月的不用現金交易次數至少20次。

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