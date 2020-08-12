齊魯高速披露重組進展　周四復牌

緊隨聯合重組完成後，山東高速集團將成為主要股東，並連同山東高速投資將成為齊魯高速的核心關連人士。因此，山東高速集團及山東高速投資持有的股份將不會被視為由公眾人士持有。由於公眾持股量跌至低於上市規則第8.08(1)(a)條規定的25%指定最低百分比，故董事會預期，公司屆時將未能符合最低公眾持股量規定。

該股已向聯交所申請自周四(8月13日)上午9時正起復牌。

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